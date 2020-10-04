Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

Brezilya'nın Sao Luis kentinde bulunan bir süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'da bir süpermarkette bulunan rafların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Brezilya'nın Maranhao eyaletine bağlı Sao Luis kentinden bulunan Mix Mateus Atacarejo isimli süpermarketteki metal rafların domino taşı gibi devrilmesi sonucu birçok kişi rafların altında kaldı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Marketteki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, rafların ardı ardına düşmeye başlaması ile müşterilerin ve çalışanların panik halinde marketten kaçtıkları görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından markete çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, 21 yaşındaki market çalışanının devrilen rafların altında kalarak hayatını kaybettiğini aktardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, marketin sağlık ve güvenlik düzenlemelerine uymadığı gerekçesi ile cezalandırılacağı belirtildi.

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 22:20 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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