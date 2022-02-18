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Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp! - Son Dakika

Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!

18.02.2022 10:50

Rio'nun dağlık bölgesindeki Petrópolis kentini 15 Şubat Salı günü vuran şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye yükseldi. Bilanço bu sabah İtfaiye tarafından açıklandı. Eyalet hükümetine göre 370'den fazla insan evsiz kaldı, açıklamaya göre 116 kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin Petropolis kentinde yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Son yapılan açıklamalarda en az 120 kişinin hayatını kaybettiği, 116'den fazla kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN UMUTLAR TÜKENDİ

Kurtarma çalışmalarında zaman zaman aksamalar yaşanırken, birçok kişi yeni sel ve toprak kayması ihtimaline karşı şehri terk etmeye başladı. Kentte sadece Salı günü etkili olan sağanak yağışlar, Şubat ayı ortalamasını geçerek sel felaketine ve toprak kaymalarına neden oldu. Birçok sokak çamurla kaplanırken, evler sular altında kaldı ve araçlar sel sularında sürüklendi. Kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerden biri enkaz altında kalan kişileri bulmanın artık "neredeyse imkansız" olduğunu söyledi.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

3 GÜNLÜK YAS VE FELAKET DURUMU İLAN EDİLDİ

Petropolis yerel yönetimi, 16 Şubat'ta şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.

Brezilya'da meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 117 ölü, 100 kayıp

2011'DE 900'DEN FAZLA KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Öte yandan Petropolis ve çevresinde Ocak 2011'de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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Brezilya, Salı, Rio, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp! - Son Dakika
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