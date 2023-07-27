Brezilya'da Tahıl Silosunda Patlama: 8 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Brezilya'da Tahıl Silosunda Patlama: 8 Ölü, 12 Yaralı

27.07.2023 18:34

Brezilya'nın Parana eyaletindeki Palotina kasabasındaki C.Vale Kooperatifindeki tahıl silosunda meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Brezilya'da tahıl silosunda meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde yer alan Curitiba'ya 600 kilometre uzaklıktaki Palotina kasabasındaki C.Vale Kooperatifindeki tahıl silosunda dün meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Tarım Bakanı Carlos Favaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "C.Vale'de olanlar beni derinden üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, siloda bulunan ürünün cinsi açıklanmadı. Parana, Brezilya'nın en çok tahıl üreten eyaletlerinden biri olarak biliniyor. - SAO PAULO

Kaynak: İHA
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Brezilya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Brezilya'da Tahıl Silosunda Patlama: 8 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'da Tahıl Silosunda Patlama: 8 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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