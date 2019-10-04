Son Dakika Haberleri: Brezilya'da tarihi skor: 56-0
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Brezilya'da tarihi skor: 56-0

15 dakika önce

Spor Arena Dış Haberler | Brezilya'da eşine ender rastlanan bir skor meydana geldi.

Brezilya'da tarihi skor: 56-0, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | Brezilya'da eşine ender rastlanan bir skor meydana geldi. Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Flamengo, Greminho'yu 56-0 mağlup etti.


Flamengo, böylece rakip ağlara 96 saniyede 1 gol atmış oldu.


Brezilya'da alınan bu sonuç tarihin en farklı galibiyetlerinden biri olarak da tarihe geçti.


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Brezilya, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:16 
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