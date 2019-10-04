Brezilya'da tarihi skor: 56-0
15 dakika önce
Spor Arena Dış Haberler | Brezilya'da eşine ender rastlanan bir skor meydana geldi.
Spor Arena Dış Haberler | Brezilya'da eşine ender rastlanan bir skor meydana geldi. Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Flamengo, Greminho'yu 56-0 mağlup etti.
Flamengo, böylece rakip ağlara 96 saniyede 1 gol atmış oldu.
Brezilya'da alınan bu sonuç tarihin en farklı galibiyetlerinden biri olarak da tarihe geçti.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:16
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