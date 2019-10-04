Brezilya'da tarihi skor: 56-0

Spor Arena Dış Haberler | Brezilya'da eşine ender rastlanan bir skor meydana geldi. Brezilya Kadınlar Futbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Flamengo, Greminho'yu 56-0 mağlup etti.



Flamengo, böylece rakip ağlara 96 saniyede 1 gol atmış oldu.



Brezilya'da alınan bu sonuç tarihin en farklı galibiyetlerinden biri olarak da tarihe geçti.



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