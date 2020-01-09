Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı - Son Dakika

Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı

6 saat önce

Brezilya'da bir mahkeme İsa Peygamberi eşcinsel ilişki içinde tasvir eden dizinin Nexflix'ten kaldırılmasına hükmetti.

Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı, System.String[]

Brezilya'da bir mahkeme İsa Peygamberi eşcinsel ilişki içinde tasvir eden dizinin Nexflix'ten kaldırılmasına hükmetti.Dünya çapında internet üzerinden medya içeriği sağlayan en büyük markalardan biri olan Netflix İsa Peygamberi eşcinsel olarak tasvir eden dizisi nedeniyle zor durumda.


Brezilya'da bir mahkeme İsa Peygamberi eşcinsel bir ilişki içerisinde tasvir eden diziyle ilgili ihtiyati tedbir kararı alarak dizinin Nexflix'ten kaldırılmasına hükmetti.


Brezilyalı komedi prodüksiyon şirketi Porta dos Fundos tarafından çekilen ve 3 Aralık'tan itibaren yayınlanmaya başlayan "İsa'nın İlk Baştan Çıkışı" isimli dizi Katolik ülkedeki muhafazakar siyasetçilerin ve kilisenin büyük tepkisini çekmişti.


Dizinin yayından kaldırılması için imza kampanyası düzenlenmişti. Diziyi çeken yapım şirketine Noel döneminde molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmadı.


Brezilya Baroları Başkanı Felipe Santa Cruz karara tepki göstererek, "Brezilya Anayasası sanat alanında ifade özgürlüğünü garanti altına alır" dedi.


Yargıç Benedicto Abicair'in kararı temyiz edilebiliyor. Ancak Nexflix ve prodüksiyon şirketi mahkeme kararının henüz kendilerine tebliğ edilmediğini söyledi.


2012 yılında kurulan Porta dos Fundos 2018 yılında uluslararası Emmy ödülü kazanmıştı.


AFP/ SSB, TY


(c)

Brezilya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

RTÜK'ün araştırmasına göre çocuklar çizgi filmden çok dizi izliyor
Kar yağışının esir aldığı kentte, arızalı bulaşık makinesi kızakla taşındı Türkiye-İran sınırında uçağın kuyruk izi, ilginç görüntüler oluşturdu Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti

Son Dakika Haberleri
22:47 Bakan Kasapoğlu: Kadınların spor alanlarına erişimini kolaylaştırmanın gayreti içindeyiz (2) - Son Dakika Haber
22:43 Yavru ayılara yem bırakmaya gittiler, 8 saat mahsur kaldılar - Son Dakika Haber
22:38 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon trafiği - Son Dakika Haber
22:35 Irak'ta ABD askeri üssü yakınlarına bir saldırı daha - Son Dakika Haber
22:32 Trabzon'da Atletizm Stadı yanındaki LPG tankı yangını korkuttu - Son Dakika Haber
22:12 Akıl almaz intihar! Paylaşımına yeterince beğeni gelmeyince, canına kıydı - Son Dakika Haber
21:59 Hafter, Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısını reddetti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 22:52:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya'da tartışmalı İsa Peygamber dizisi yayından kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]