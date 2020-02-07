Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında madencilik, tarımsal faaliyetler ve hidrolik enerji üretimine izin veren tartışmalı yasa tasarını kamuoyuna tanıttı.



Aşırı sağcı Bolsonaro'nun çarşamba günü "bir rüya" olarak nitelendirdiği tasarı, yerli liderler tarafından "soykırım tasarısı" olarak adlandırıldı.