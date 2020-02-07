Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor - Son Dakika Dünya

Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor

1 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında madencilik, tarımsal faaliyetler ve hidrolik enerji üretimine izin veren tartışmalı yasa tasarını kamuoyuna tanıttı.

Brezilya'da tartışmalı yasa tasarısı: Balta girmemiş Amazon ormanları madenciliğe açılıyor, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında madencilik, tarımsal faaliyetler ve hidrolik enerji üretimine izin veren tartışmalı yasa tasarını kamuoyuna tanıttı.


Aşırı sağcı Bolsonaro'nun çarşamba günü "bir rüya" olarak nitelendirdiği tasarı, yerli liderler tarafından "soykırım tasarısı" olarak adlandırıldı.

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Madencilik, Brezilya, Amazon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:10 
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