Brezilya'da korkunç heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya'da korkunç heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

01.12.2022 10:54

Brezilya'nın Parana eyaletinde şiddetli yağışın yol açtığı heyelan sebebiyle 2 kişi yaşamını yitirirken, 15 araç toprak altında kaldı. Yetkililer 50 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Guaratuba'da şiddetli yağış, faciaya yol açtı. BR-376 otoyolunun 200 metrelik bir bölümünde toprak kayması meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIPLAR VAR

Faciada 15 civarında araç toprak altında kalırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 30 ila 50 kişinin de kayıp durumda olabileceği belirtildi. Bölgede polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri ve kurtarma köpekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

Brezilya'da toprak kayması: 2 ölü

500'DEN FAZLA EVDE HASAR OLUŞTU

Şiddetli yağışlar, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına ve sele neden oldu. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500'den fazla evde hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Gösterge paneli çalınan aracını tamirden çıkardı, bu seferde alkollü bir şahıs çarptı Gösterge paneli çalınan aracını tamirden çıkardı, bu seferde alkollü bir şahıs çarptı Kapıkule'deki operasyonlarda trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi Kapıkule'deki operasyonlarda trüf mantarı ve kehribar taşı ele geçirildi

Brezilya, Tragger, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da korkunç heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:51 İngiliz devi Hakan Çalhanoğlu'nu gözüne kestirdi! Transfer maliyeti dudak uçuklatacak
10:29 CHP'li Ağbaba, AK Partili vekili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Reisten gizli gizli sigarayı iç ama Adıyaman tütününe yasak getir
10:26 Dondurucu soğukta bebeklerini yol kenarında uyutuyorlar! İşte sebebi
10:24 İnternetten tanıştığı kadına 450 bin TL kaptıran evli ve 10 çocuk babası yaşlı adam, Esra Erol'un programında yardım istedi
10:14 Fenerbahçeli Joshua King'in hazırlık maçında rakibe yaptığı "çıkışa gel" hareketi olay oldu
10:02 Meteoroloji uzmanlarından Türkiye için endişelendiren uyarı! Sibirya'dan gelecek soğuklarla geçtiğimiz yıllara göre çok daha fazla kar yağacak
09:54 Adana'da uydu tamircisi bir adam sevgilisinin ailesi yüzünden her şeyini kaybetti
09:55 Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran olay! "Stresimi alıyor" diyen yarışmacı, sakız çiğneyerek yarıştı
21:02 Evde televizyon izleyen şahıs, duyduğu sözler sonrası eşini 6 yerinden bıçakladı! Teslim olan zanlı, cezaevine gönderildi
10:14 Herkesi kandıran sahte doktorun vukuatları bitmiyor! Beyaz önlük ve steteskopla çektirdiği vesikalık fotoğrafı sahte öğrenci kimliklerinde kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2022 10:54:52. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da korkunç heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement