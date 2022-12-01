Brezilya'da korkunç heyelan felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca kayıp var

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletine bağlı Guaratuba'da şiddetli yağış, faciaya yol açtı. BR-376 otoyolunun 200 metrelik bir bölümünde toprak kayması meydana geldi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, KAYIPLAR VAR

Faciada 15 civarında araç toprak altında kalırken, en az 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, 30 ila 50 kişinin de kayıp durumda olabileceği belirtildi. Bölgede polis, itfaiye, sivil savunma ekipleri ve kurtarma köpekleriyle başlatılan çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.

500'DEN FAZLA EVDE HASAR OLUŞTU

Şiddetli yağışlar, kıyı kesimindeki yerleşim yerlerinde de su baskınlarına ve sele neden oldu. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre 500'den fazla evde hasar meydana geldi.