Brezilya'da Türkiye'yi İzmirli Uğur temsil etti - Son Dakika

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Uğur Gönül, Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleştirilen Gençlik Tarım Zirvesinde Türkiye'yi temsil etti. 45 farklı ülkeden 18-25 yaş arasında 100 genci buluşturan zirvede, 2050 yılında 10 milyara ulaşması beklenen dünya nüfusunun gıda arzı sorunları inovatif çözümlerle ele alındı.



Brezilya'nın başkenti Brasilia'da gerçekleşen Gençlik Tarım Zirvesinde gıda güvenliğini savunan gençler bir araya geldi. Bu yıl, 140 ülkeden 2 bin 800 kişinin başvuru yaptığı etkinlikte değerlendirme sonucu seçilen Yaşar Üniversitesi mezunu Uğur Gönül, organizasyonu anlattı. Gönül, zirveyle ilgili, "3 gün boyunca süren zirvede her gün için ayrı bir tema belirlendi ve bu temalara göre konuşmacılar davet edildi. Zirvenin ilk gününde 1970'lere kadar tarım ürünleri ithal eden ülke konumunda olan Brezilya'nın bugün dünyanın en önemli tarım ürünleri üreticisi olduğu anlatıldı. Bu kadar kısa sürede böylesine bir değişimin yaşanmasının temelinde inovasyon bulunduğu kaydedildi" dedi.



Gönül, "Zirve boyunca 20 bin 600 hektar alana kurulu soya, mısır ve pamuk üretiminin yapıldığı, dünyanın en büyük çiftliklerinden biri olan SLC Agricola Pamplona'nayı da görebilme fırsatına sahip oldum. Ben ise sunumumda, Birleşmiş Milletler tarafından dünyanın örnek kırsal kalkınma modeli seçilen Tire Süt Kooperatifi gibi başarılı kırsal kalkınma modellerinden örnekler sundum. Küçük ölçekli tarla sahipleri ve çiftçileri güçlü bir işbirliği ile bir araya getiren bölgesel kooperatiflerden bahsettim. Gençlerin daha iyi bir gelecek için fikirlerini ürettiği ve tartıştığı böylesi bir zirvede yer alabilmekten büyük mutluluk duydum. 2021 yılında zirveye ev sahipliği yapacak ülke Çin olarak belirlense de Türkiye'nin de bir gün, bu başarılı organizasyona ev sahipliği yapacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.



ABD Dış İşleri Bakanlığının sponsorluğunda değişim öğrencisi olarak lise öğretiminin 1 yılını ABD'nin Teksas eyaletinde tamamlayan Uğur Gönül, üniversite öğrenimi boyunca da pek uluslararası projede yer aldığını söyledi. Gönül, "Üniversite eğitimim boyunca Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı (IVLP), Erasmus + YouthPass '2017 Barış İçin Gençlik' gibi uluslararası projelerde yer alarak kendimi geliştirmeye çalıştım. Bu tür uluslararası faaliyetlerde deneyim elde eden gençlerin, ülkemizi yurt dışında daha aktif ve başarılı temsil edebildiklerine inanıyorum" diye konuştu. - İZMİR