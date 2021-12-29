BREZİLYA'da İstanbul merkezli özel havacılık şirketine ait jette 1304 kilogram uyuşturucu bulunmuştu. Gözaltına alınan uçağın pilotu Veli D., polisteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne gönderildi. İfadesinde, uyuşturucularla ilgili bilgisi olmadığını, valizleri araması gerekenin havaalanı güvenlik birimleri olduğunu belirttiği öğrenilen Veli D. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › BREZİLYA'DA UYUŞTURUCU YAKALANAN JETİN PİLOTU TUTUKLANDI - Son Dakika