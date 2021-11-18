Üye Girişi
Brezilya'da yeni refah programı "Brazil Aid" açıklandı - Son Dakika

Brezilya'da yeni refah programı "Brazil Aid" açıklandı

18.11.2021 10:40
Brezilya'da yeni refah programı "Brazil Aid" açıklandı

RIO DE Brezilya hükümetinin yeni bir refah programı başlatarak milyonlarca aileye mali yardımları artırmayı hedeflediği bildirildi.

RIO DE Brezilya hükümetinin yeni bir refah programı başlatarak milyonlarca aileye mali yardımları artırmayı hedeflediği bildirildi.

"Brazil Aid" olarak adlandırılıp dün duyurulan nakit transfer programı, İşçi Partisinin çok beğenilen ve 20 yıldır uygulanan yardım programı Bolsa Familia'nın yerini aldı.

Yeni programdan yararlananların aylık maaşı 190 Brezilya realinden (30 dolar) ortalama 224 reale (40 dolar) çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce Bolsa Familia'ya kayıtlı 14,5 milyon aile sayısının, yeni program çerçevesinde yıl sonuna kadar 17 milyona ulaşması bekleniyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brazil Aid'i ağustosta açıklamış ve anayasa değişikliği önerisinde bulunmuştu.

Hükümet harcamalarını artıracağına dair tartışmalara yol açan anayasa değişikliği önerisinin, 9 Aralık'tan önce Senato'da onaylanması bekleniyor.

Brazil Aid'in yerini aldığı Bolsa Familia, Brezilya'da ve pek çok ülkede yoksulluk, eşitsizlik ve bebek ölümlerinde önemli azalmaları ele alan binlerce akademik araştırmaya konu oldu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'da yeni refah programı 'Brazil Aid' açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın 10:32 Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'ın "50+1 dışında anlattıkları gerçeği yansıtmıyor" sözlerine yanıt: Ne söylemişim de doğru değil Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok 10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor 10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı 10:16 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem 09:51 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi 09:05 İstanbul Havalimanı'nda korkunç olay! Midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsülleri patlayan genç yaşamını yitirdi
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 08:47 Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı 07:23 "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

Son Dakika Haberleri
10:29 Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı
10:28 Döviz alımında düzenleme: Artık kimlik zorunluluğu yok
10:26 Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?
10:25 Aziz dizisi: Ve Atatürk sahneye çıkıyor
10:19 Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması
10:15 Tartıştığı genci öldürdü, tam yakalanacakken kendi kafasına sıktı
10:02 Bill Gates koronavirüsün ne zaman biteceğini açıkladı
09:56 Yargı dizisinde yeni yüz
09:50 Lütfü Elvan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sitem
09:49 Köln'de Türk anne ve küçük oğlunun cesetleri Ren Nehri'nden çıktı
Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Gündemdeki güncel olaylar         
10:36
Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı Yeniden kapanma gündemde mi? Sağlık Bakanı Koca yanıtladı         
10:29
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması Ekrem İmamoğlu'ndan sabit saat açıklaması         
10:20
Yargı dizisinde yeni yüz Yargı dizisinde yeni yüz         
09:56
Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına Demirtaş'tan yanıt: Yürekten destekliyorum         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı         
08:51
Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz Apple telefon sahipleri müjde: Telefonunuzu kendiniz onarabileceksiniz         
08:09
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! İşte ekonomistlerin son tahminleri         
07:15
Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz Türkiye'de alışveriş yapan Bulgarlar, acı gerçeği yüzümüze çarptı: Türk parası çok değersiz         
01:16
Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı Belediyenin eğitim destek evinde büyük skandal! Annenin şüphesi cinsel istismarı gün yüzüne çıkardı         
23:43
Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu Dolar kuru eleştirilerine AK Parti Grup Başkanvekili Özkan'dan tepki toplayacak Japonya yorumu         
21:42
Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım? Canlı yayında sunucuları zora sokan anlar: Kocam yanımda ayıplı videolar izliyor, ne yapacağım?         
18:36
Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor! Çinli otomotiv devi aracını Türkiye'ye getiriyor!         
17:10
İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor? İnsanların ölmeden önce söylediği en son ne söylüyor?         
16:41
Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı Gizemli ev: 16 günde 17 kez yandı         
15:31
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Ebrar'lı yanıt: Dedim olabilir         
14:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 10:44:10. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'da yeni refah programı "Brazil Aid" açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement