Brezilya'da yeni rekor - Son Dakika

Korona virüsün en sert şekilde yaşandığı ülkelerden biri olan Brezilya'da, günlük bazda ikinci en yüksek korona virüs can kaybı yaşandı.

Korona virüs salgını Güney Amerika ülkelerinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Brezilya'da ikinci kez günlük bazda en fazla can kaybı yaşandığı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde bin 374 kişi hayatını kaybetti. Açıklanan can kaybının, 4 Haziran'dan bu yana kaydedilen en fazla can kaybı olduğu açıklandı. Sağlık yetkilileri, 4 Haziran'da bin 473 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Brezilya, ABD'den sonra korona virüsten en fazla etkilenen ikinci ülke oldu. Ülkede bugüne kadar 1 milyon 151 bin 479 vaka tespit edilirken, 52 bin 771 kişi hayatını kaybetti.

DEVLET BAŞKANINA MAHKEME KARARIYLA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU

Brezilya'da virüsü "küçük bir grip" olarak nitelendiren Devlet Başkanı Bolsonaro'ya mahkeme tarafından maske takma zorunluluğu getirildi. Kararın Brasilia Federal Bölgesinde yürürlükte olan kararname kapsamında alındığı ifade edildi. Bolsonaro'nun kamusal alanda maske takmaması halinde 2 bin Brezilya reallik para cezası ile karşı karşıya kalacak.

(İHA)