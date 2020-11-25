Brezilya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 ölü - Son Dakika

Brezilya'da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 37 ölü
25.11.2020 18:05
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki otoyolda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki otoyolda yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 37 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletindeki Tugai bölgesi ile Taquarituba bölgesi arasındaki Alfredo de Oliveira Carvalho otoyolunda 52 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Kaza sonucunda 37 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, yaralı sayısının henüz belirlenemedi. Can pazarının yaşandığı kazanın nedeniniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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