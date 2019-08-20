Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi

Brezilya 'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 32 yolcuyu rehin aldı. İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Saldırganın sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-Saldırganın otobüs dışındaki görüntüsü

-Saldırganın vurulma anı