Brezilya'da yolcuları rehin alan saldırganı keskin nişancılar etkisiz hale getirdi
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Brezilya'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi.
Brezilya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:58 Kaynak: DHA
'da yolcu otobüsündeki 32 yolcuyu rehin alan ve daha sonra 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Niteroi Köprüsü'nde seyir halindeki bir otobüste silahlı saldırgan, 32 yolcuyu rehin aldı. İlerleyen saatlerde 6 yolcuyu serbest bırakan saldırgan, otobüsten dışarıya çıktığı anda keskin nişancılar tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar ise saniye saniye kaydedildi.
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