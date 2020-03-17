Brezilya'da yüzlerce mahküm cezaevinden kaçtı - Son Dakika
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Brezilya'da yüzlerce mahküm cezaevinden kaçtı

6 saat önce

Brezilya'da yüzlerce mahküm cezaevinden kaçtıBeril SÖNMEZ, (DHA) ? Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahküm kaçtı.

Brezilya'da yüzlerce mahküm cezaevinden kaçtı

Beril SÖNMEZ, (DHA) ? Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahküm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.

Brezilya'nın ve Günay Amerika'nın en büyük kentleri arasında bulunan Sao Paolo yarı açık cezaevlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen yasaklardan sonra isyan başlamıştı. İsyan sonrasında birçok mahkümun hapishaneden kaçtığı, izinli olan mahkümların ise geri dönmediği açıklandı. Brezilya'da bulunan insan hakları haber sitesi Ponte'nin açıklamasına göre 1500 mahkumun kaçtığı ve Brezilya hükümeti tarafından tam sayının henüz açıklanmadığı ifade edildi.

Brezilya'da yüzlerce mahküm cezaevinden kaçtı

Brezilya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:06 Kaynak: DHA
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