Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti - Son Dakika

Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti

6 saat önce

Brezilya'da bulunan hapishaneden yüzlerce mahkum, korona virüsü salgınında oluşan kaos ortamını fırsata çevirerek firar etti.

Brezilya'da yüzlerce mahkum firar etti, System.String[]

Brezilya'da bulunan hapishaneden yüzlerce mahkum, korona virüsü salgınında oluşan kaos ortamını fırsata çevirerek firar etti.


Brezilya'nın Sao Paulo kentinin güneydoğusunda bulunan yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkum firar etti. 2 bin 800 mahkumun bulunduğu hapishaneden firar eden mahkumların Mongagu şehrine doğru kaçtığı bildirildi.


Sao Paulo Eyalet Hapishanesi'nden yapılan açıklamada kaç mahkumun kaçtığını kesin olarak bilinmediği belirtildi. Öte yandan 174 mahkumun ise tekrardan yakalandığı duyuruldu. Mahkumların korona virüsü nedeniyle alınan tedbir ve yapılan kısıtlamalar nedeniyle firar ettikleri değerlendiriliyor.


Korona virüsü nedeniyle Paskalya Bayramı iptal edilmiş, ziyaretçilere kısıtlama getirilmişti. - BRASILIA

Sao Paulo, Brezilya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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