Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı - Son Dakika

Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı

6 saat önce

Brezilya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

Brezilya'daki aşırı yağışlarda ölü sayısı 23'e çıktı, System.String[]

Brezilya'nın güneydoğusunda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 23'e yükseldi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde meydana gelen sel ve heyelanlarda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Açıklamada, çok sayıda kayıp kişinin arandığı kaydedildi.

Guaruja'da 200 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Sao Paulo eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda dün 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Sao Paulo, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 09:44 Kaynak: AA
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