Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 134 oldu
53 dakika önce
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.
Brezilya
'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40
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