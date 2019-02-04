Son Dakika Haberleri: Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 134 oldu

Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 134 oldu

53 dakika önce

Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.

Brezilya'daki baraj faciasında ölü sayısı 134 oldu, System.String[]
Brezilya'da maden atık barajının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 134'e yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:40 

Brezilya, Ekonomi
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