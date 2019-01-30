Brezilya'daki Baraj Faciasında Ölü Sayısı 84'e Yükseldi

Brezilya'da Cuma günü meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi.

Brezilya'da Cuma günü meydana gelen baraj faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e yükseldi. Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde, atık demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan bir baraj Cuma günü çökmüştü. Faciada ölü sayısı 84'e yükselirken yetkililer 276 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Minas Gerais Sivil Savunma yetkilisi Flvio Godinho, "Şu anda 276 kayıp, 84 ölü ve kimliği belirlenemeyen 42 ceset tespit edildi" dedi. Yetkililer, faciadan 391 kişinin kurtarıldığını ancak Cumartesi gününden bu yana kimsenin kurtarılamadığını İfade etti. Minas Gerais İtfaiye Teşkilatı'nda görevli Teğmen Pedro Aihara ise "Enkazda kalanlara canlı ulaşma olasılığımız çok azalıyor" dedi.



10 BARAJDA OPERASYONLAR DONDURULDU



Brezilyalı yetkililer, maden atıklarından kaynaklanan kirliliğin Şubat ayının başında veya ortalarında hidroelektrik santrallere ulaşabileceğinden endişe ediyor. Yetkililer, Brezilya'da felakete yol açan yapılara önlem almak için 10 barajdaki operasyonların durdurulacağını duyurdu. Bu kararla, yıllık demir madeni üretiminin yüzde 10 ya da 40 milyon ton oranında azaltılması amaçlanıyor. Brezilya'nın Minas Gerais eyaletine bağlı Brumadinho kentinde, atık demir cevheri madeninde bulunan tortuyu tutmak için kullanılan bir baraj Cuma günü çökmüştü. Yaşanan olay sonucu ülkenin güneydoğu eyaleti Minas Gerais'in başkenti Belo Horizonte'nin 60 kilometre uzağındaki Brumadinho kasabası çamura gömülmüştü.



(Serkan Bayar/İHA)

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