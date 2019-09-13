Son Dakika Haberleri: Brezilya'daki hastane yangınında ölü sayısı 11'e çıktı
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Brezilya'daki hastane yangınında ölü sayısı 11'e çıktı

1 saat önce

Brezilya'daki bir hastanede, binadaki jeneratörün kısa devre yapması sonucu çıkan yangında ölü sayısı 11'e yükseldi.

Brezilya'daki hastane yangınında ölü sayısı 11'e çıktı, System.String[]

Brezilya'daki bir hastanede, binadaki jeneratörün kısa devre yapması sonucu çıkan yangında ölü sayısı 11'e yükseldi. 4 itfaiye görevlisinin de yaralandığı belirtildi.

Rio de Janeiro bölgesindeki Badim isimli hastanede dün akşam yerel saat ile 17.30'da yangın çıktı. Yangın, hastane binasının alt katında yer alan jeneratördeki kısa devre sonucu çıktı ve kısa sürede diğer katlara yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri hızla müdahale etti ve yangın 21.30 civarı tamamen kontrol altına alınabildi.

Yerel medya, yangında 11 kişinin hayatını kaybettiğini; 4 itfaiye görevlisinin de yaralandığını duyurdu.

Öte yandan bölgeye gönderilen çok sayıda sağlık ekibi de hastanedeki hastaları, diğer sağlık kuruluşlarına transfer etti.

Brezilya, İtfaiye, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
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