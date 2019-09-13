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- Brezilya'daki Hastanede Yangında Bilanço Arttı: 10 Ölü

1 saat önce

- Brezilya'daki hastanede yangında bilanço arttı: 10 ölüRIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10'a çıktı.

- Brezilya'daki hastanede yangında bilanço arttı: 10 ölü

RIO DE JANEIRO - Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde dün gece meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların sayısı 10'a çıktı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinin kuzeyinde bulunan Badim Hastanesinde dün yerel saatle 18.30'da yangın çıktı. Şehrin itfaiye servisi yaptığı açıklamada, hastanede bulunan 90 hastanın doktor ve hemşirelerce tahliye edilerek başka hastanelere nakledildiğini bildirdi. İtfaiye servisi yangında hayatını kaybeden hastaların sayısının 10'a çıktığını belirtti.

İtfaiyeciler yangını ancak 2 saat sonra söndürebildi.

- Brezilya'daki Hastanede Yangında Bilanço Arttı: 10 Ölü

Brezilya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:43 Kaynak: İHA
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