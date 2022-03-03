Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 232'ye çıktı - Son Dakika

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şubat ortasında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 232'ye yükseldi.

Ulusal Sivil Savunma ve Koruma Sisteminin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, eyaletin dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 232 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi kayıp olarak bildirildi ve 1007 kişi barınaklara yerleştirildi.

Kayıp 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları şehrin yüksek kesimleri Morro de la Oficina ve Chacara Flora'da devam ediyor.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.