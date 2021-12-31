Üye Girişi
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika

Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

31.12.2021 02:31
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

BUENOS Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, selden etkilenenlerin sayısı 640 bine yükseldi.

BUENOS Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Bahia eyaletinde, şiddetli yağmurların neden olduğu sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e, selden etkilenenlerin sayısı 640 bine yükseldi.

Bahia Eyaleti Sivil Savunma ve Koruma Gözetiminden (Sudec) yapılan açıklamada, bölgede kasımdan bu yana devam eden yağmurların ardından yaşanan sellerde ölenlerin sayısının 25'e, yaralananların sayısının da 517'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, seller nedeniyle 37 bin 35 kişinin evini kaybettiği, 54 bin 771 kişinin tahliye edildiği ve sellerden etkilenenlerin sayısının 643 bin 68'e yükseldiği belirtildi.

Nüfusu 15 milyonu aşan eyalette meydana gelen sellerden 163 kentin etkilendiği ve acil durum ilan edilen kent sayısının 151'e çıktığı açıklandı.

Bahia Eyalet Valisi Rui Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun gerek olmadığını açıklamasına rağmen, Arjantin'in teklif ettiği yardımı kabul edeceğini açıkladı.

Costa, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, federal hükümetin negatif tavrına değinerek, "Bütün dünya ülkelerine sesleniyorum, bu durumda Bahia her türlü yardımı Brezilya diplomasisinden geçmek zorunda kalmadan kabul edecektir." ifadelerini kullandı.

Bahia'da yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirten Costa, şunları kaydetti: "Yıkılan şehirleri ve evleri yeniden inşa etmek için yorulmaksızın gayretle çalışıyoruz, daha fazla çabayla bu süreç hızlanır, bu nedenle şu anda yardıma çok açığız."

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bulunan Bahia eyaletinin güneyinde, geçen haftadan itibaren sağanak nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 37 kentin tamamen sular altında kaldığı açıklanmıştı.

Rui Costa, doğal afet ile Kovid-19'un aynı anda eyaleti etkilediğini, güneydeki bazı kentlerde tüm ilaç ve aşıların kullanılmaz hale geldiğini söylemişti.

YORUMLAR
500

Rui Costa, Brezilya, Bahia, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika


AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var         
00:59
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07
Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti Kadın turisti vahşice öldüren zanlının ifade esnasındaki soğukkanlılığı pes dedirtti         
18:27
13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti 13 yaşındaki çocuk, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti         
17:59
Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı Son Dakika: THY, "Omicron varyantı nedeniyle 7 Avrupa ülkesi Türk yolcuları kabul etmeyecek" haberlerini yalanladı         
16:52
Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada Sinirli koca, karısına ait lüks aracı parçaladı! O anlar anbean kamerada         
15:44
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
01:04 BBP lideri Destici: HDP, PKK'nın partisidir, Selahattin Demirtaş bir teröristtir
01:02 Antalya'da sel suları iki mahalleye ulaşımı engelledi
01:01 Biden ile Putin son bir ayda ikinci kez görüştüler
00:58 AK Parti cephesinden Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevinden alınmalı" çıkışına itiraz var
00:42 Ermenistan, ambargo kararını kaldırıyor
00:09 Kemal Kılıçdaroğlu'na Ak Partili başkandan çağrı: Kapıda karşılayacağım
00:01 Barış Pınarı Bölgesi'nde DSİ personeli şehit oldu
23:49 Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastaya cinsel saldırı
23:47 Doların düşüşü AK Parti'nin oy oranını etkiledi mi?
23:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Partili Mustafa Şen'den jaz üstadı benzetmesi: Kendisine anlattım, güldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 02:37:35. #1.13#
SON DAKİKA: Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 25'e yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement