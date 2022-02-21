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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı - Son Dakika

Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

21.02.2022 06:41
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 171'e yükseldi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından gönüllülerin ve itfaiye ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmaları devam etti.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e çıktığı, 126 kişi için kayıp ihbarı yapıldığı ve 856 kişinin sığınaklarda olduğu bildirildi.

Petropolis Belediyesi, sokakların temizlenmesi için başlatılan geniş çaplı çalışmalar nedeniyle bölge sakinlerine evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubat ayının tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Şehirde 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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Brezilya, İtfaiye, Rio, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 171'e çıktı - Son Dakika
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