Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı - Son Dakika
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Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

23.02.2022 16:23
Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 198'e yükseldi.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, geçen hafta Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis kentinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarının ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları 9. gününde devam ediyor.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 198'e çıktı, 69 kişinin kayıp olarak bildirildiği açıklandı.

Sivil Savunma Sekreterliği, şu ana kadar şehirde şiddetli yağışlar nedeniyle çoğu toprak kayması olmak üzere 1800 olayın meydana geldiğini, 811 kişinin sığınaklarda kaldığını duyurdu.

Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te 15 Şubat'ta şiddetli yağışlar nedeniyle şehrin birçok yerinde toprak kaymaları yaşanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde sokakları, parkları, marketleri sel bastığı, arabaların ve otobüslerin su altında kalarak sürüklendiği görülmüştü.

Eyalet Valisi Claudio Castro, bölgenin 1932'den bu yana en şiddetli yağışa maruz kaldığını söylemişti.

Çok sayıda heyelanın ardından onlarca evin yıkıldığı Petropolis'e şubatın tamamında beklenen yağışın 6 saatte yağdığı duyurulmuştu.

Rio de Janeiro'da Ocak 2011'de yaşanan ve trajediye dönüşen sel felaketinde 900'den fazla kişi ölmüş, 100'den fazla kişi kaybolmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'daki sel felaketinde ölü sayısı 198'e çıktı - Son Dakika


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