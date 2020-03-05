Brezilya'daki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

Brezilya'nın güneydoğusundaki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye, kaybolanların sayısı ise 45'e çıktı.

Brezilya basınında yer alan habere göre, Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Sao Paulo eyaletinin Guaruja, Santos ve Sao Vicente kentlerinde bir kaç gündür devam eden yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı belirtildi.

Açıklamada, sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısının 27'ye, kayıp kişi sayısının ise 45'e yükseldiği kaydedildi.

Selden en çok etkilenen kentlerden Guaruja'da 155, Santos'da 37 ve Sao Vicente'de 6 ev sel ve heyelanlar nedeniyle zarar gördü.

Sao Paulo eyalet yetkilileri, felaketten etkilenenlere 15,6 ton yardım dağıldığını duyurdu.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de açıklandı.