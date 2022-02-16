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Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi

16.02.2022 23:12
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi

- Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 67'ye yükseldi.

- Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 67'ye yükseldi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı olan ve dağlık bölgede bulunan Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında can kaybı 67'ye yükseldi. Bölgede en az 54 ev yıkılırken, evsiz kalan 370 kişi sığınaklara yerleştirildi. Yaşanan felakette kaybolanları arama-kurtarma çalışmaları 400 itfaiyecinin katılımıyla yürütülürken, kaybolan kişi sayısı henüz netlik kazanmadı. Yetkililer, can kaybının artmasından korktuklarını ifade ederken, şu ana 21 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı.

ŞEHİRDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Petropolis yerel yönetimi, şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan ederken, mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıkladı.

Brezilya'da son 3 ayda görülen şiddetli yağışların neden olduğu felaketler başta Minas Gerais ve Bahia eyaletlerinde onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

(Saim Sevinç/İHA)

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi

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Brezilya, evsiz, Rio, Sel, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde ölü sayısı 67'ye yükseldi - Son Dakika
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