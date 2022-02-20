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Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi - Son Dakika

Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi

20.02.2022 21:58
Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi

Brezilya'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 152'ye yükseldiği, kayıp olan 165 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Brezilya'da yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde can kaybının 152'ye yükseldiği, kayıp olan 165 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesindeki Petropolis şehrinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması felaketi sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, can kaybının 152'ye yükseldiğini ve 165 kişinin ise hala kayıp olduğunu açıklarken, 24 kişinin ise kurtarıldığını aktardı. Felakette evlerini kaybeden 967 kişinin ise Petropolis şehrinde çoğu okul ve kiliselerde barınaklara yerleştirildiği bildirildi.

Rio de Janeiro eyaleti sivil savunma ekipleri, şehirde 642 toprak kayması daha yaşandığını bildirirken, felaketten en çok etkilenen 5 bölgenin yeniden inşası için 150 milyon real (39 milyon 970 bin dolar) bütçe ayrıldığı bildirildi.

Petropolis Belediye Başkanı Rubens Bomtempo geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu şehirde yaşanan üzücü olayla ilgili sorumluluğu kısmen kabul ettiğini açıklamıştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün aksayan çalışmalara bugün beklenen sis ve yağışın yine engel olabileceği tahmin ediliyor. - RIO DE JANEIRO

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Brezilya, Rio, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı 152'ye yükseldi - Son Dakika
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