Son dakika haberleri... Brezilya'daki Selde Ölü Sayısı 20'ye, Yaralı Sayısı İse 358'e Yükseldi - Son Dakika

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- Brezilya'daki selde ölü sayısı 20'ye, yaralı sayısı ise 358'e yükseldi

BRASILIA - Brezilya'nın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralı sayısı ise 358'e yükseldi.

Brezilya'nın kuzeydoğu kesimlerinde haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar, Bahia eyaletinde yer alan 19 şehirde sel felaketine neden oldu. Sel nedeniyle birçok şehir sular altında kalırken, Brezilya Sivil Savunma Bakanlığına göre hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye, yaralananların sayısı ise 358'e yükseldi. Eyalette birçok otoyolda çökme meydana geldi, 47 otoyol trafiğe kapandı. Toplam 100 kentte acil durum ilan edildi.

Olumsuz hava koşulları ülkedeki Amazonas, Minas Gerais, Para, Sao Paulo ve Paraiba eyaletlerinde de hayatı olumsuz etkiledi. Amazonas eyaletindeki Manaus şehrinde etkili olan fırtına sebebiyle birçok evin çatısı uçtu ve ağaçlar devrildi. Rio Negro nehrinde bulunan bir yolcu gemisi fırtınanın etkisiyle battı. Yetkililer olayda can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Paraiba eyaletinin kuzey sahilinde görülen hortum ise çevre sakinlerinde paniğe yol açarken, herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

13 baraj yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya

Sel felaketinden 479 bin 9 kişi etkilenirken, 31 bin 391 kişi evlerinden tahliye edildi. Yoğun yağışın akarsulardaki su seviyelerini yükseltmesi nedeniyle 2 baraj yıkılmıştı. Bölgede, yetkililer 13 barajın daha yıkılma tehlikesinin bulunduğunu açıkladı. Bahia Eyalet Valisi Rui Costa yaşanan felaketi "Eyalet tarihinde yaşanan en büyük afet" olarak tanımlarken, selden etkilenen alanların büyüklüğü nedeniyle henüz maddi hasar tahmini yapılamadığını söyledi. Vali Costa selden etkilenen vatandaşlara eyalet hükümeti tarafından maddi yardım yapılacağını duyurdu. Şehirlerin yeniden inşa edilmesi konusunda da destek vereceklerini açıklayan Vali Costa, yeni yapılan yerleşimlerin yüksek yerlere inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise bölgede hasar gören otoyolların tamiri için federal hükümet tarafından 200 milyon real (35 milyon 520 bin dolar) kredi sağlanacağını açıkladı.