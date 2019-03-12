Brezilya'daki Şiddetli Yağışlar

SAO Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.

SAO Brezilya'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Sao Paulo kentinde ve çevresinde yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı.



Sao Paulo Acil Durum Merkezinden yapılan açıklamada, Sao Paulo ve çevresinde en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.



Bölgede aşırı yağışların yol açtığı seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım sağlanamadığı ifade edildi.



Vali Joao Doria, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.



Bölgede pazar gününden beri etkili olan aşırı yağışların sürmesi bekleniyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Rus Ural Havayolları'na Ait Bir Uçak, Bomba İhbarı Nedeniyle Bakü'ye Acil İniş Yaptı

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet'in Fiyatı

İran Safranının Kilogramı 70 Bin Lira