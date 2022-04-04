Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

04.04.2022 00:38
Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

BUENOS Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıktı.

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, 31 Mart ve 1 Nisan'da meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle Rio de Janeiro'nun Angra dos Reis kentinde 8, Paraty kentinde 6 ve Mesquita kentinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri, Angra dos Reis'te 5, Paraty'de 1 kayıp kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Rio de Janeiro eyaleti, şiddetli yağışlar nedeniyle en çok doğal afetlerin görüldüğü yıllardan birini yaşıyor.

Şubat ortalarında Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesi Petropolis'te şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle 233 kişi hayatını kaybetmişti.

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Brezilya, 31 Mart, Nisan, Rio, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Brezilya'daki şiddetli yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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