Brezilya'daki toprak kaymasında can kaybı 91'e yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'daki toprak kaymasında can kaybı 91'e yükseldi

31.05.2022 13:26
Brezilya'daki toprak kaymasında can kaybı 91'e yükseldi

Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle özellikle Pernambuco eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde en az 91 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, bu sayının 100'ü aşabileceğini söylerken, yüzlerce kurtarma ekibi kaybolduğu tespit edilen 26 kişi için arama çalışmalarını sürdürüyor. Brezilya Bölgesel Kalkınma Bakanı Daniel Ferreira, hükümetin olağanüstü hal ilan eden belediyelere fon sağlamak üzere harekete geçtiğini belirtti. Ferreira ayrıca, felaketten etkilenen kentler için yeni bir kredi limitinin oluşturulduğunu da sözlerine ekledi.

"Amacımız aileleri rahat ettirmek"

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün felaketten en çok etkilenen eyalet olan Pernambuco'nun başkenti Recife ile Jaboatao dos Guararapes kentini ziyaret etmişti. Bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bolsonaro, alandaki ıslak zemin nedeniyle helikopterin iniş yapamadığını belirtirken, "Maalesef, bu felaketler kıta büyüklüğündeki bir ülkede oluyor. Gerçekten çok üzgünüz. Ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. En büyük amacımız, aileleri rahat ettirmek ve nüfusa maddi katkı sağlamak" dedi. - BRASILIA

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Kaynak: İHA

Brezilya, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Brezilya'daki toprak kaymasında can kaybı 91'e yükseldi - Son Dakika


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