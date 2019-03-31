Son Dakika Haberleri: Brezilya'dan Kudüs'e Diplomatik Ofis

Brezilya'dan Kudüs'e Diplomatik Ofis

2 saat önce

İsrail, Brezilya'nın Kudüs'te "diplomatik ofis" açacağını duyurdu.

Brezilya'dan Kudüs'e Diplomatik Ofis, System.String[]
İsrail, Brezilya'nın Kudüs'te "diplomatik ofis" açacağını duyurdu.

Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, 4 günlük bir ziyaret için bugün İsrail'e geldi. İsrail, Bolsonaro'nun ziyareti kapsamında Brezilya'nın Kudüs'te "diplomatik ofis" açacağını duyurdu. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs'te diplomatik ofis için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Katz, sosyal medya hesabından Brezilyalı mevkidaşı ile tokalaştığı bir fotoğrafını paylaşmayı da ihmal etmedi. - KUDÜS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 06:58 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, İsrail, Brezilya, Kudüs, Politika
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