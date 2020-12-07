Brezilya'dan Türk öğrencilere bilim olimpiyatları daveti - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin geliştirdiği 5 proje, dünyanın en saygın bilim organizasyonları arasında yer alan, 9-11 Aralık tarihleri arasında Brezilya'da 35'incisi düzenlenecek MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları finalleri için davet aldı.

Brezilya'nın Novo Hamburgo şehrinde düzenlenen, dünyanın en prestijli bilim olimpiyatları arasında gösterilen MOSTRATEC Bilim Olimpiyatları finalleri, bu yıl pandemi dolayısıyla online gerçekleşiyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Bostancı, Acıbadem, Samsun ve Eryaman Kampüsü öğrencileri, Biyoloji ve Fizik alanında geliştirdikleri bilimsel araştırma projeleriyle, MOSTRATEC finallerinde Türkiye'yi temsil edecek. Dünya çapında bine yakın proje içinden seçilen finalist projeler, 9-11 Aralık tarihleri arasında 35'inci kez düzenlenecek olan organizasyonda jüri karşısına çıkacak.

Konuya ilişkin açıklama yapan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil edecek olan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Genç yaşta bilimsel süreç becerileri kazanarak üreten nesil, geleceğe bıraktığımız en değerli hazinemizdir" dedi.

EVSEL ATIK SULARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

Kolejin Acıbadem Kampüsü öğrencileri Müge Nur Taşçı ve Deniz Tören, Biyoloji Öğretmeni Gülşah Polat danışmanlığında, mikrobiyoloji alanında 'Ekolojik Denge' projesini geliştirdi. Öğrenciler projeleriyle, klasik su arıtım teknikleriyle membran teknolojisini birleştirip evsel atık suların geri dönüşümünü sağlayarak su kaynaklarına elverişli ve sulamaya uygun hale getirmeyi hedefliyor. Bu sayede özellikle en fazla su tüketiminin gerçekleştiği tarımsal sulama alanına kaynak sağlamış olup sıfır atık projesine de katkı sağlayacaklar.

YOĞURT VE PEYNİR ÜRETİMİNE ALTERNATİF

Bostancı Kampüsü öğrencisi Gökçe Kavakyanı, Biyoloji Öğretmeni Mesude Arıyan danışmanlığında, immünoloji alanında geliştirdiği 'Yoğurt ve Peynir Yapımında Combucha Mucizesi' projesiyle, yoğurt ve peynir üretiminde yeni bir çağ başlatacak.

Gökçe Kavakyanı, geleneksel yöntemler yerine, bağışıklık açısından önemli bir antioksidan olduğu bilinen Combucha mantarı kullanarak yoğurdun ve peynirinin fermantasyonunu sağladı. Elde edilen ürünlerin; geleneksel yoğurt ve peynirden daha lezzetli olmasının yanında, besin değerlerinin de daha yüksek olduğu belirlendi. Türk Gıda Kodeksi'ne göre ürünlerin besin olarak kullanıma uygun olduğu sonucuna ulaşılırken, projenin patent başvurusu da gerçekleştirildi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE KARŞI BİYOLOJİK ÇÖZÜMLER

Eryaman Kampüsü öğrencileri Bade Sıla Karataş ve Elif Sude Can, Biyoloji Öğretmeni Tuğba Yanık danışmanlığında mikrobiyoloji alanında 'Göl Çamuru ve Mikroalgler Kullanılarak Mikrobiyal Yakıt Hücresi Sistemi ile Elektrik Eldesi ve Atık Su Arıtımı' projesini geliştirdi.

Atık su arıtımı teknolojisi olan mikrobiyal yakıt hücresi sistemleri, kendi enerji ihtiyacını karşılayarak elektrik enerjisi sağlayan sürdürülebilir sistemler oldukları için, gün geçtikçe önem kazanıyor. Çevre kirliliğine çözüm arayan ve yenilenebilir enerji kaynaklarını araştıran öğrenciler, aynı anda hem su arıtması hem de elektrik üretimi sağlayan bir sistem geliştirdi. Enerji üreten bu sistemde, yeşil algler biyolojik pompa görevi görerek suyun temizlenmesinde görev alıyor.

ANTİOKSİDAN MEYVE MUCİZESİ

Samsun Kampüsü öğrencileri Yağmur Özdemir ve Eda Dikkaya, Biyoloji Öğretmeni Çiğdem Özgürdal danışmanlığında, moleküler biyoloji alanında proje geliştirdi. Öğrenciler, meyve sineğinin, dantel kaktüs bitkisinin meyve özütüyle beslenmesinin, hücre zarı yapısı ve radikal süpürücü enzimleri üzerine etkisini araştırdı. Meyve özütünün antioksidan etkide bulunarak hücreleri hasardan koruduğu sonucuna ulaşan öğrenciler, bitkinin yetiştirilmesinin kolay, özütün maliyetinin düşük ve koruyucu özelliğinin yüksek olmasıyla, günlük hayatta kullanımının kolaylaşacağını ifade ediyor.

MARS KEŞİF ARACINI YENİDEN MODELLEDİ

Yine aynı kampüsün öğrencileri Kerime İrem Pıçaklı, Fizik Öğretmeni Onur Akdenk danışmanlığında, havacılık ve uzay alanında 'Armadillo Türünden Esinlenerek Oluşturulmuş Mars Gezgini Tasarımı' projesi geliştirdi. Öğrenci, Mars keşif araçlarının en çok karşılaştığı sorunlar arasında engebeli yüzey yapısı ve kum fırtınalarının yer aldığını ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla, doğa koşulları olarak Mars'a en çok benzeyen çöller hakkında araştırmalar yaptığını belirtti. Vücudu bir tür zırhla kaplı, memeli bir hayvan türü olan armadillonun kum fırtınalarından korunmak için kendini bir top haline getiren yapısından esinlendiğini ifade eden öğrenci, küre şeklinde açılır kapanır bir mekanizma ile, uzay keşif aracını gök cisimlerindeki yüzey ve iklim şartlarına uyumlu hale getirdiğini ifade etti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri biyoloji alanında, MOSTRATEC 2019 finallerinde dünya 4'üncülüğü, 2018 finallerinde dünya 2'nciliği, 2017 finallerinde dünya 2'nciliği ve 4'üncülüğü, 2016 finallerinde dünya 2'nciliği ve 4'üncülüğü, 2015 finallerinde ise dünya birinciliği, 3'üncülüğü ve 4'üncülüğü kazanmıştı.