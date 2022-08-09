Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı - Son Dakika
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Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı

09.08.2022 09:33

Brezilya'dan Türkiye karasularına girdikten sonra Tekirdağ kıyılarına çekilen gemide 242 kilogram kokain bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü tutuklandı.

Brezilya'dan Türkiye karasularına girdikten sonra Tekirdağ kıyılarına çekilen gemide 242 kilogram kokain bulunmasına ilişkin adliyeye sevk edilen 13 gemi personelinden 4'ü tutuklandı.

Geçtiğimiz ayın sonunda Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığınca da bir aydır takip edilen kuru yük gemisi Türkiye karasularına girdikten sonra operasyon gerçekleştirilmişti. Yaklaşık bir aydır takip altındaki Brezilya'dan gelen kuru yük gemisi Tekirdağ kıyılarına çekilerek gemide geniş çaplı arama sonrasında 242 kilogram kokain ele geçirilmişti. Konuyla ilgili gemi personellerinden oluşan Filipin ve Kore uyruklu 21 kişi gözaltına alındı.

4 kişi tutuklandı

Gözaltına alındıktan sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 21 kişiden sorgulamaları tamamlanan 8 kişi serbest bırakılırken geriye kalan 13 kişi ise adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 13 kişiden 3'ü savcılıktan serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan 10 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Geri kalan 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Brezilya, Tekirdağ, Türkiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gemide yakalanan 242 kilogram kokainle ilgili 4 yabancı tutuklandı - Son Dakika
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