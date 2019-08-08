Son Dakika Haberleri: Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım
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Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım

1 saat önce

Brezilya Dışişleri Bakanlığınca, Venezuela'daki iç politika uygulamaları gerekçe gösterilerek, üst düzey Venezuelalı yetkililere ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

Brezilya'dan Venezuelalı üst düzey yetkililere yaptırım, System.String[]
Brezilya Dışişleri Bakanlığınca, Venezuela'daki iç politika uygulamaları gerekçe gösterilerek, üst düzey Venezuelalı yetkililere ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.
El Nacional'in haberine göre, Brezilya, Venezuela'da devam eden iç politikalardaki karışıklıklar ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ikinci dönemini tanımayan Lima Grubu'nun önerileri doğrultusunda, Venezuelalı üst düzey yetkililere Brezilya'ya giriş yasağı kararı çıkarttı.
Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, listenin sürekli yenileneceği ve gelişmelerin dikkatle izleneceği belirtildi.
Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Araujo, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun bir tercihte bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bir yandan Guaido'nun anayasal hükümeti, öbür tarafta Maduro rejimi. İnsan özgürlüğünü ve saygınlığını savunanlar için tek bir seçenek var, o da Maduro'nun olmadığı bir seçenek." paylaşımında bulundu.
Venezuela'daki krize çözüm bulmak amacıyla 2017'de kurulan Lima Grubu, Maduro'nun ikinci dönemini tanımıyor.
Venezuela, Brezilya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:48 Kaynak: AA
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