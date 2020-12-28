Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı

28.12.2020 04:17
Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı, System.String[]

BUENOS Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

BUENOS Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Mourao'nın basın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 testinin pozitif çıkması sonucu, Brezilya Devlet Başkan Yardımcısının resmi konutu Jaburu Sarayı'nda karantinaya alındığı belirtildi. 67 yaşındaki Mourao'nın sağlık durumuna ilişkin detaya yer verilmedi.

Bugüne kadar 12 bakanın Kovid-19'a yakalandığı Brezilya'da, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun da Kovid-19 testi temmuz ayında pozitif çıkmıştı.

Nüfusu 210 milyonu aşan ve dünyada salgından en çok etkilenen 3. ülke olan Brezilya'da 191 bin 139 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 7 milyon 484 bin 285 kişide görüldü.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkan Yardımcısı Hamilton Mourao Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika


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