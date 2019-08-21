Brezilya Devlet Başkanı Amazonlar'daki 72 bin orman yangınından STK'ları sorumlu tuttu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında çıkan yangınlara devlet yardımlarını kestiği sivil toplum örgütlerinin neden olduğunu iddia etti.



Söz konusu iddiayla ilgili elinde herhangi bir delil olmadığını belirten Bolsonaro, seçimlerden önce Amazonlar'ı ticari kullanıma açma sözü vermişti. Amazonlar'da 1 Ocak'tan bu yana irili ufaklı 72 binden fazla yangın çıktı.