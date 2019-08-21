Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Amazonlar'daki 72 bin orman yangınından STK'ları sorumlu tuttu
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Brezilya Devlet Başkanı Amazonlar'daki 72 bin orman yangınından STK'ları sorumlu tuttu

26 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında çıkan orman yangınlarına devlet yardımlarını kestiği sivil toplum örgütlerinin neden olduğunu iddia etti. İddiayla ilgili elinde herhangi bir delil olmadığını belirten Bolsonaro, seçimlerde Amazonlar'ı ticari kullanıma açma sözü vermişti

Brezilya Devlet Başkanı Amazonlar'daki 72 bin orman yangınından STK'ları sorumlu tuttu, System.String[]

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında çıkan yangınlara devlet yardımlarını kestiği sivil toplum örgütlerinin neden olduğunu iddia etti.


Söz konusu iddiayla ilgili elinde herhangi bir delil olmadığını belirten Bolsonaro, seçimlerden önce Amazonlar'ı ticari kullanıma açma sözü vermişti. Amazonlar'da 1 Ocak'tan bu yana irili ufaklı 72 binden fazla yangın çıktı.

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Brezilya, Amazon, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:15 
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