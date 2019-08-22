Brezilya Devlet Başkanı Amazonlar'daki 72 bin orman yangınından STK'ları sorumlu tuttu

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormanlarında çıkan orman yangınlarına devlet yardımlarını kestiği sivil toplum örgütlerinin neden olduğunu iddia etti. İddiayla ilgili elinde herhangi bir delil olmadığını belirten Bolsonaro, seçimlerde Amazonlar'ı ticari kullanıma açma sözü vermişti