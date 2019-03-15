Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD ve İsrail'e Gidecek

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD ve İsrail'e Gidecek

1 saat önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği, ardından ay sonunda İsrail'i ziyaret edeceği açıklandı.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD ve İsrail'e Gidecek, System.String[]
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, pazar günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşeceği, ardından ay sonunda İsrail'i ziyaret edeceği açıklandı.

Ulusal basında yer alan haberlerde, Bolsonaro'nun ilk yurt dışı ziyaretini ABD'ye yapacağı, kendisine 6 bakan ile federal milletvekili oğlu Eduardo Bolsonaro'nun eşlik edeceği belirtildi.

ABD'ye 17 Mart Pazar günü gitmesi beklenen Bolsonaro'nun, Trump ile Oval Ofis'te salı günü yapacağı görüşmeden sonra Amerikan Devletleri Örgütü (ADÖ) Genel Sekreteri Luis Almagro ile görüşeceği bildirildi.

Çarşambaya kadar ABD'de kalacak Bolsonaro'nun bu süreçte çeşitli forumlara katılarak Brezilya ekonomisi konusunda konuşmalar yapacağı kaydedildi.

Bolsonaro'nun Trump'la görüşmesinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik baskıyı artırma konusunda girişimlerde bulunacağı yorumları yapılıyor.

Venezuela'ya yönelik askeri müdahalenin de bir seçenek olduğunu belirten Trump'la aynı görüşü paylaşan Bolsonaro'nun, Lima Grubu'nun askeri müdahaleye karşı çıkan bildirisinden sonra tavır değiştirebileceği belirtiliyor.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, yayımladıkları bildiriyle Venezuela'da askeri müdahaleye karşı olduklarını açıklamıştı.

Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması gündeme gelebilir

Brezilya Devlet Başkanlığına geçen ekimde seçilen Bolsonaro, göreve geldikten sonra ülkesinin Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığı sinyalini vermişti.

Bolsonaro'nun ay sonunda yapacağı İsrail ziyaretinde bu konuya dair çeşitli görüşmelerde bulunabileceği iddia edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Donald Trump, İsrail, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 22:31:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD ve İsrail'e Gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]