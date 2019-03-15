Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ABD ve İsrail'e Gidecek

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Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İnsan Hakları 2018 Raporu'na Tepki: Gerçek Dışı ve Ön Yargılı Yorumlar İçeriyor

Trump'tan Katliam Yorumu: Bu Bir Nefret Eylemidir

Dünya'ya En Yakın Gezegen Hangisi? Cevap Tüm Bildiklerinizi Unutturacak

HDP'den Çok Konuşulacak İmamoğlu ve Yavaş Açıklaması: Bilecekler ki Kürt Oylarıyla Seçilmişlerdir