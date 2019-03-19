Son Dakika Haberleri: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro CIA'yi Ziyaret Etti

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro CIA'yi Ziyaret Etti

36 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Merkezi Haberalma Teşkilatını (CIA) ziyaret etti.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro CIA'yi Ziyaret Etti, System.String[]
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'de Merkezi Haberalma Teşkilatını (CIA) ziyaret etti.

Aşırı sağcı Brezilya Devlet Başkanı'na gezisinde eşlik eden yetkililer arasında yer alan milletvekili oğlu Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro'nun, CIA'nin Langley'deki merkezini ziyaret ederek, eski Devlet Başkanı Dilma Rousseff ile aralarındaki yönetim farkını ortaya koyduğunu söyledi.

Eduardo Bolsonaro, babasının CIA merkezini ziyareti sırasında "bölgedeki uluslararası konuların" ele alındığını ifade ederken, Twitter hesabında da CIA'yi "dünyada en saygın istihbarat servislerinden biri" olarak nitelendirdi.

Washington'a bakanlarla gelen Bolsonaro'nun bugün ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

Bolsonaro, ABD Ticaret Odasına hitaben yaptığı konuşmada da "Şimdilerde bu güzel ülkeye hayran, ABD dostu bir devlet başkanınız var." ifadesini kullandı.

Brezilya'da eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva döneminde dışişleri bakanlığı yapan Celso Amorim, bugüne kadar hiçbir Brezilya liderinin CIA'yi ziyaret etmediğini belirterek, "Bu açıkça teslimiyetçi bir tutum. Hiçbir şey bununla kıyaslanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

CIA, Bolsonaro'nun ziyaretine ilişkin açıklama yapmadı.

ABD'nin siber istihbarat kurumu Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski çalışanı Edward Snowden tarafından ifşa edilen faaliyetleri, 2013 yılında NSA'nın dönemin Brezilya Devlet Başkanı Rousseff'in görüşmelerini gizlice dinlediğini ortaya koymuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:45 Kaynak: AA

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