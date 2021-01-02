Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid-19'a meydan okumaya devam ediyor - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, destekçilerinin tezahüratları üzerine denize atlayarak, yanlarında yüzdü. Bolsonaro'yu bir anda karşısında gören halk, sosyal mesafe kurallarını unutarak Bolsonaro'nun çevresinde toplandı.

Korona virüse yönelik önlemlere karşı takındığı umursamaz tutumu nedeniyle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgına meydan okumaya devam ediyor. Sao Paulo eyaletinde bulunan Praia Grande plajı yakınlarında tekne gezintisi yapan Bolsonaro, kendisini fark eden plajdaki kalabalığa el salladı. Bolsonaro, destekçilerinin coşkulu tezahüratları üzerine teknesinden denize atlayarak, yanlarına yüzdü. Devlet Başkanı'nı karşılarında gören Brezilyalılar, sosyal mesafe kurallarını unutarak Bolsonaro'nun etrafında toplandı. Bolsonaro'yı kalabalıktan korumaya çalışan Kurumsal Güvenlik Ofisi (GSI) memurları güvenlik kordonu oluşturdu.

"Covid-19'dan korumanın tek yolu D vitamini"

Geçtiğimiz günlerde Bolsonaro, Sao Paulo Valisi Joao Doria'nın korona virüs önlemleri kapsamında bazı plajların kapatılması talebini eleştirerek, "Covid-19'dan korumanın tek yolu D vitamini" demişti. Doria'nın "sorumsuz sorumlu" olduğunu belirten Bolsonaro, valiye insanlardan korkmaması ve halkın arasına karışması tavsiyesinde bulunmuştu.

Doria ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bolsonaro'nun salgına yönelik eylemsizliğinin ve inkarının, ülke genelinde 194 bin kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek tepki göstermişti.

Ölü sayısı 195 bini geçti

Brezilya 2021 yılına 7 milyonu aşkın korona virüs vakası ve 195 bini geçen can kaybı ile başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan son verilere göre, yılın ilk gününde 24 bin 605 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 7 milyon 700 bin 578'e ulaşırken, 462 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 195 bin 411'e ulaştı. - RIO DE JANEIRO