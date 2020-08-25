Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan muhabire yumruk tehdidi - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün Metropolitan Katedrali ziyareti çıkışında bir basın mensubunun "yolsuzluk" sorusuna sert bir şekilde yanıt verdi. Öfkesine hakim olamayan Bolsonaro, yanıt bekleyen muhabiri, "Ağzının ortasına yumruk atmak istiyorum" diyerek tehdit etti.

Brezilya'nın başkenti San Paulo kentinde bulunan Metropolitan Katedrali'ni ziyaret eden Brezilya Başkanı Jair Bolsonaro ziyaret çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bolsonaro, kendisine büyük oğlu Senator Flavio Bolsonaro'nun eski yardımcısı ve first lady Michelle Bolsonaro arasında geçen mevduat söylentileri hakkında soru yönelten muhabire ise sert çıktı. Soru üzerine öfkelenen Bolsonaro, kameralara rağmen "Ağzının ortasına yumruk atmak istiyorum" dedi.

Ağustos ayınında başında Brezilya'ya yayım yapan Cruse dergisi, Bolsonaro'nun büyük oğlunun eski yardımcısı Fabrcio Queiroz'un 2011 ve 2016 arasında çekler halinde 72 bin Brezilya Realini (12 bin 800 dolar) First Lady Michelle Bolsonaro'nun hesabına transfer ettiğini ortaya koyan raporları yayınlamıştı.

Queiroz, Bolsonaro'nun oğlunun içinde bulunduğu sorguda yaşanan sorunlar nedeniyle ev hapsinde bulunuyor. Bolsonaro ise son iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

Bolsonaro ailesi, Flavio Bolsonaro'nun adının geçtiği Rio de Janeiro şehri parlamentosundaki iddialar nedeniyle soruşturma altında bulunuyor. Aynı zamanda Bolsonaro'nun oğulları Carlos ve Eduardo hakkında da internette yalan haber yayınladıkları gerekçesiyle Brezilya Yargıtayı'nın kararı ile soruşturma açılmıştı.

Öte yandan Bolsonaro ailesi hakkında Queiroz hakkındaki soruşturmaları durdurmak için Rio de Janerio Fedaral Polis Direktörü'nün atanmasına engelledikleri gerekçesiyle de çeşitli soruşturma açılmıştı. - SAO PAULO