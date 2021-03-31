Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "En kısa zamanda normale dönmek istiyoruz" - Son Dakika

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, dün ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı günlük en çok ölümün yaşanmasına rağmen "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Brezilya'da yayın yapan ortak yayın kuruluşu G1'in haberine göre, ülkede, salgına karşı alınacak önlemleri tartışmak üzere kongre ve hükümet tarafından oluşturulan komitenin ilk toplantısı yapıldı.

Toplantının ardından Bolsonaro, Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, senato ve temsilciler meclisi başkanları ile gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Daha önce Kovid-19'u küçümseyen ve alınan önlemleri eleştiren Bolsonaro, "Bu sorunu evde kalarak çözemeyiz." dedi.

Bolsonaro, sosyal mesafe politikasının halen benimsenmesini eleştirerek, "Onun amacı, insanlar tıbbi yetersizlik nedeniyle ölmesin diye yoğun bakım üniteleri hazırlamak, solunum cihazı almaktı. Hiçbir ülke bu tip politikaları uzun süre uygulamıyor ve aşı konusunda yaptığımız gibi salgına karşı önlemler arayarak gerçekten en kısa zamanda normale dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Ülkenin salgın döneminde göreve gelen 4. ve yeni Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga ise konuşmasında sosyal mesafenin önemine değindi.

Queiroga, yaklaşan paskalya bayramı tatilinde kalabalıklaşmanın önüne geçilmesine işaret ederek, "Maske kullanmak ve mesafeyi korumak son derece önemli. Daha sert önlemler talep etmeyin." ifadelerini kullandı.

Brezilya'da dün Kovid-19 nedeniyle 3 bin 780 kişi hayatını kaybetmiş ve bu rakam salgının başlangıcından bu yana ülkede bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle, ülke zor günlerden geçiyor.

Son bir haftadır ülkedeki günlük ortalama ölü sayısı 2 bin 700'ün, vaka sayısı da 75 binin üzerinde seyrediyor.