Üye Girişi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı

03.07.2021 15:26
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı, System.String[]

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Covaxin'in satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

BUENOS Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Covaxin'in satın alınması anlaşmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını nedeniyle Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında soruşturma başlatıldı.

Ülke basınında çıkan habere göre, Brezilya Yüksek Mahkemesi Hakimi Rosa Weber, başsavcılığın Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in geliştirdiği Covaxin aşısının satın alım anlaşmasında ortaya çıkan yolsuzluk iddialarında Bolsonaro'nun suiistimalinin bulunup bulunmadığının araştırılması için yaptığı soruşturma talebini onayladı.

Başlangıçta 90 gün süreye sahip soruşturma kapsamında Bolsonaro da dahil hükümetin salgın dönemindeki tutumunu araştırmak üzere Senato'da kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nda (CPI), Covaxin aşısının satın alımındaki yolsuzluk iddialarını ortaya çıkaran Senatör Luis Miranda ve kardeşi Ricardo Miranda'nın ifadelerine başvurulacak.

Soruşturma, Bolsonaro'nun yolsuzluk iddialarının kendisine bildirilmesinin ardından yasal süreci başlatma hususunda ihmali olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Covaxin satın alımındaki yolsuzluk iddiaları

Brezilya'da iktidar partisinden senatör Luis Miranda ile bir dönem sağlık bakanlığında ithalattan sorumlu birimin yetkilisi ve kardeşi Ricardo Miranda, 23 Haziran'da, Covaxin aşısı alımına ilişkin usulsüzlüklerle ilgili şikayeti 20 Mart'ta Bolsonaro'ya bildirdiğini, CPI'da duyurmuştu.

Miranda kardeşler, Brezilya'nın bir aracı şirket vasıtasıyla Bharat Biotech ile Şubat 2021'de Covaxin aşısının satın alımı için yaptığı anlaşmanın, aşının normal fiyatının oldukça üzerinde olduğunu iddia ediyor.

Askıya alınan anlaşma, Brezilya'nın 20 milyon doz Covaxin aşısı karşılığında 1,6 milyar Brezilya reali (316 milyon dolar) ödemesini içeriyor.

CPI'ya sunulan belgeler, hükümetin aşı başına 15 dolar olarak belirlenen sözleşme bedelinin, şirket tarafından başlangıçta öngörülen doz başına 1,37 dolarlık fiyatın oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor.

Anlaşma askıya alındı

Brezilya'da ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları nedeniyle Sağlık Bakanı Marcelo Queiroga, 29 Haziran'da Covaxin aşısı satın alımı için yapılan anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu

Kovid-19 aşısı alımı anlaşmalarında yolsuzluk yaptığı iddia edilen Sağlık Bakanlığı Lojistik Direktörü Roberto Ferreira Dias, 30 Haziran'da görevinden alınmış ve bu karara ilişkin sebep gösterilmemişti.

Salgından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da 520 binden fazla kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 18,6 milyon kişide görüldü.

Parlamento, Yolsuzluk, Senatör, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ceyhan aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor 16:55 Mehmet Ceyhan aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı 16:52 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları 16:40 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti 16:25 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı 15:47 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı 15:11 Şile'de sağanak yağış yüzünden dere taştı, evler sular altında kaldı
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 14:57 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu 14:24 Makine Kimya Endüstrisi resmen anonim şirket oldu

Son Dakika Haberleri
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
16:51 Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
16:43 Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu
16:40 Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi
16:39 Gelin ve damadın içinde olduğu araba bir anda alev aldı! Düğün yolunda panik anları
16:25 Eski eşini vurup, aynı tüfekle iki sokak ileride intihar etti
16:24 CHP'den emeklilerin temel sorunlarıyla ilgili 8 maddelik çözüm önerisi! Maaş detayı dikkat çekti
15:46 Son zamanların çok konuşulan Taylan Antalyalı'nın zeybek performansı beğeni topladı
15:20 Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak
Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi         
17:01
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi Ankara'da hortum paniği yaşandı! 10 dakika süren korku dolu anlar görüntülendi         
16:40
Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı Meksikalı fenomen Luisito Comunica, Avrupa'nın Sinovac'ı kabul etmemesiyle İstanbul'da kaldı         
16:09
Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak Koronavirüs hastalığını atlatanlara tek doz aşı yapılacak         
15:20
Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti Fettah Can'a, küfürlü yanıt! Murat Övüç'ün oğlunun, trafikte magandalık yaptığı anları eleştirmişti         
15:02
Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı Kartal Tibet son yolculuğuna uğurlanıyor! Sevenleri, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusunu yalnız bırakmadı         
14:24
Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi Son dakika: Türkiye'ye getirilmek için uçağa bindirilen Tosuncuk'tan ilk fotoğraflar geldi         
13:26
İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi İlayda Akdoğan'ın peş peşe yayınladığı bikinili pozları, takipçilerini büyüledi         
13:23
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi Mert Fırat ve eşi İdil Fırat'ın pazar çıkarması görenleri şaşkına çevirdi         
12:22
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu Meksika Körfezi, korku filmlerini aratmadı! Alevler okyanusu sardı, ''Cehennemin gözü'' viral oldu         
09:12
Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı Ünlü yıldız Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı         
23:21
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 17:05:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında aşı anlaşmasında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement