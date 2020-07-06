Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, onayladığı kararda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hapishanelerde maske kullanılmasını zorunlu hale getiren kısmı veto etti.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, onayladığı kararda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hapishanelerde maske kullanılmasını zorunlu hale getiren kısmı veto etti.

İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
İsrail basınına konuşan FETÖ'cü Enes Kanter'den küstah sözler
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor

Brezilya basınındaki habere göre, Bolsonaro, Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Kovid-19'a karşı hapishanelerde maske kullanılmasını içeren kısmı onaylamadı.

Bolsonaro, geçen hafta kısmen onayladığı toplu ulaşımda maske takılmasını zorunlu kılan yasadaki ticari işletmeler, fabrikalar ve dini mekanlar gibi kapalı alanlarda maske kullanılmasını kapsayan kısımları da "haneye tecavüze sebebiyet vermeyi" gerekçe göstererek veto etmişti.

Eleştirilerin odağında

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, Kovid-19'u küçümseyen tavırları nedeniyle eleştirilerin odağında yer alıyor.

Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan, birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Salgının başlarında Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti. Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda sağlık bakanı iki kez değiştirilmişti.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 64 bin 867 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, 1 milyon 603 bin 55 kişide görüldü.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 23:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:55 Tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti 17:47 Zanlı, 7 yıl önce öldürdüğü kuzeninin cansız bedenini babasına ait su kuyusuna atmış 17:41 Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı 15:12 ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:42 Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 09:52 ABD'de, bulaştığı insanı 1 haftada öldüren "beyin yiyen amip" vakası görüldü 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:20 Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
İletişim Başkanlığı, Mehmetçik'ın sınır ötesinde teröristlerin gücünü kırdığı 38 noktanın haritasını paylaştı
00:41
İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne duayen bankacı Can Akın Çağlar'ı getiriyor
00:13
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Beşiktaş maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı
23:51
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Rus turistler, yaz tatilini Türkiye'de geçirmek istiyor
19:51
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
İntihar mektubu bırakıp evden ayrılan genç kızın annesi gözyaşlarıyla seslendi: Kızımı kandıranlar cezalandırılsın
19:06
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Yargıtay'dan, müdürün kadın memuru elle tacizinin "babacan tavır" olarak görüldüğü iddialarına yanıt
18:35
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 05:54:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, hapishanelerde maske kullanılmasını onaylamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]