Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı, System.String[]

RIO DE Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, devlet başkanlığı konutunda düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Devlet Başkanlığı iletişim ofisinden yapılan açıklamada, konutunda düşen Bolsonaro'nun başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırıldığı ve kafa tomografisinin çekildiği ifade edildi.

Tetkiklerinde sorun görülmediği kaydedilen açıklamada, devlet başkanının 6 ila 12 saat müşahede altında kalacağı belirtildi.

Açıklamada, olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Brezilya medyasında, Bolsonaro'nun banyoda kayarak düştüğü ve başını çarptığı ileri sürüldü.

Bolsonaro'nun ay başında, danışmanlarına kendisini son derece yorgun hissettiğini söylediği, toplantı ve programlarının yıl sonuna kadar hafifletilmesini istediği iddia edilmişti.

Brasilia, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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