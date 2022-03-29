Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

29.03.2022 09:32
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun askeri hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Brezilya Ulaştırma Bakanı Fabio Faria yaptığı açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Pazartesi günü kendisini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Bolsonaro'nun askeri hastaneye götürüldüğü yönündeki haberleri doğrulayan Faria, "Başkan iyi" ifadelerini kullandı. Faria, kendini iyi hissetmeyen Bolsonaro'nun bağırsak tıkanıklığı öyküsü olduğu için hastaneye götürüldüğünü söyledi.

(İHA)

YORUMLAR
500
Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı Cadde ortasında birbirine giren amca ve yeğen hastaneye kaldırıldı Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı Karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve çocukları hastaneye kaldırıldı

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
09:03 Turunç toplayıp reçel yapacaklardı! 3 kadına refüjde iki araç çarptı, 3'ü de hayatını kaybetti
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
08:37 Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı: Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu, tecavüz itirafı geldi!
08:33 İsveç'ten Türkiye'nin 4 sınır kentine seyahat uyarısı: Bu kentlere gitmeyin!
08:32 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Efe cesur davrandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 09:47:48. #1.11#
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement