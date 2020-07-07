Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19 testi yaptıracak - Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19 testi yaptıracak

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yeniden Kovid-19 testi yaptıracağı açıklandı.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, yeni tip koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine yeniden Kovid-19 testi yaptıracağı açıklandı.

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Brezilya basınında çıkan haberde, yüksek ateş ve yorgunluk gibi Kovid-19 belirtileri gösteren Bolsonaro'nun akciğer filmi çektirdiği ve koronavirüs testi yaptıracağı bildirildi.

Jair Bolsonaro, resmi devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı önünde yaptığı açıklamada, "Hastaneden geliyorum, akciğer filmi çektirdim. Bir problem yok, akciğerlerim temiz. Şimdi koronavirüs testi yaptıracağım, şu an her şey yolunda." dedi.

Ayrıca, Bolsonaro'nun bu haftaki programından 3 etkinliği iptal ettiği de belirtildi.

Devlet Başkanı Bolsonaro, mart ayında da Kovid-19 testi yaptırmış ve sonucu negatif çıkmıştı.

Jair Bolsonaro, ülkesinde salgının baş göstermesinden bu yana maske kullanmadan birçok kez partisinin düzenlediği gösterilere katılmış ve çeşitli işletmeleri ziyaret etmişti.

Salgının başlarında Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak niteleyen 65 yaşındaki Bolsonaro, virüs karşısında yeterli önlem almadığı gerekçesiyle sıkça eleştirilmişti. Ayrıca salgın nedeniyle zor günler geçiren ülkede, bir ayda 2 kez sağlık bakanı değiştirilmişti.

Dünyada ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen 211 milyon nüfuslu Brezilya'da, bugüne kadar 65 bin 487 kişinin ölümüne neden olan Kovid-19, 1 milyon 623 bin 284 kişide görüldü.

Brezilya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 03:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro Kovid-19 testi yaptıracak - Son Dakika
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