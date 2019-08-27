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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: "Macron hakaretlerini geri alırsa G7'nin yardımını kabul...

16 dakika önce

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "hakaretlerini" geri alması durumunda G7 ülkelerinin Amazon yangınları için yardım teklifini kabul edeceğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro:

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "hakaretlerini" geri alması durumunda G7 ülkelerinin Amazon yangınları için yardım teklifini kabul edeceğini söyledi.


Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki Amazon yangınları nedeniyle başlayan gerginlik tırmanmaya devam ediyor. Fransa'nın Biarritz kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde liderler, dünya oksijeninin yüzde 20'sini üreten Amazon yağmur ormanlarındaki yangınlar için 20 milyon dolarlık bağış yapma kararı almıştı. Brezilya hükümeti ise bugün G7 ülkelerinin yardımını reddetmişti.


Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakaretlerini geri çekmediği sürece, G7 ülkelerinin Amazonlar için yardım teklifini reddedeceklerini söyledi. Bolsonaro, "Her şeyden önce Macron hakaretlerini geri çekmek zorunda. Bana yalancı dedi. Biz Fransa'dan herhangi bir şeyi kabul etmeden önce Macron bu kelimeleri geri alsın ve konuşalım. Önce sözlerini geri alır, sonra teklifi sunar, ben de sonra cevap veririm" dedi.


Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Facebook'ta Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte'in yaşıyla alay eden bir paylaşıma "Adamı küçük düşürmeyin ha ha ha" şeklinde yorum yapmıştı. Macron, ise Bolsonaro'nun yorumlarının son derece kaba olduğunu belirterek Brezilya halkının, "işini iyi yapacak bir lider" bulacaklarını umduğunu söylemişti. Bolsonaro daha önce de Macron'u "sömürgeci" gibi davranmakla suçlamıştı. - BRASILIA

Cumhurbaşkanı, Brezilya, Fransa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:24 Kaynak: İHA
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